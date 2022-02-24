corporate-logo
#UnitedForSoccer

Ballard FC

Shop

Alt Image Attribute

TEAM STORE

Alt Image Attribute

SALMON BAY FC

Alt Image Attribute

THE BRIDGES UNITED FOUNDATION

Alt Image Attribute

TICKETS

The Latest

Ballard FC Video

More video

Ballard FC vs Colorado Storm 2025 Playoffs

VIDEO
Icon/YouTube play button Copy 2
Icon/YouTube play button Copy 2

Ballard FC vs Snohomish United 2025 Playoffs

VIDEO
Icon/YouTube play button Copy 2
Icon/YouTube play button Copy 2

Ballard FC vs. Ventura County Fusion 2025 Playoffs

VIDEO
Icon/YouTube play button Copy 2
Icon/YouTube play button Copy 2

Ballard FC vs Portland Bangers FC 2025

VIDEO
Icon/YouTube play button Copy 2
Icon/YouTube play button Copy 2

Ballard FC vs Bigfoot FC 2025

VIDEO
Icon/YouTube play button Copy 2
Icon/YouTube play button Copy 2

The 2025 Season is HERE!

VIDEO
Icon/YouTube play button Copy 2
Icon/YouTube play button Copy 2

NEVER MISS AN UPDATE!

Subscribe

* indicates required

By submitting this form you are agreeing to the USL Privacy Policy.